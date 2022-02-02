ليبيا – ترأس رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بتسيير وزارة الصحة فيها اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بحضور مدراء الإدارات فيها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، تناول الاجتماع الذي شارك فيه مديرا المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة وباء كورونا والموجة الرابعة له والإجراءات العاجلة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي.

وشدد أبو جناح على أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة؛ لأن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية وتطوير أداء الوزارة وفقا للموارد التي وفرتها حكومة تصريف الأعمال لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.