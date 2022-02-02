إنجلترا – أعلنت شرطة مدينة مانشستر رسميا، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإنجليزي ماسون جرينوود، مهاجم فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم.

وكانت شرطة مانشستر قد ألقت القبض على جرينوود (20 عاما) في وقت سابق، في ظل اتهامات بالاغتصاب والاعتداء على امرأة وتهديدها بالقتل.

وأصدرت شرطة مانشستر بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، قالت فيه: “تم إطلاق سراح رجل في العقد الثالث من عمره احتجز في شبهة اغتصاب واعتداء على امرأة بكفالة بانتظار مزيد من التحقيقات”.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إيقاف جرينوود ومنعه من المشاركة أو التدرب مع الفريق، لحين اتخاذ قرار نهائي في هذه القضية.

وكانت هارييت روبسون، صديقة جرينوود، قد نشرت صورا وفيديو وتسجيلات صوتية عبر موقع “إنستغرام”، تظهر فيها مصابة بجروح بالغة، واتهمت مهاجم “الشياطين الحمر” بالاعتداء عليها، قبل أن تقوم بحذف هذه المنشورات.

وبعدها أعلنت شرطة مدينة مانشستر أنها علمت بوجود “صور وفيديوهات تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سيدة تؤكد تعرضها لوقائع عنف جسدي” قبل أن تلقي القبض على جرينوود.

المصدر: وكالات