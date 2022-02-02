بروكسل – علّق الاتحاد الأوروبي على تقرير “منظمة العفو الدولية” الذي يصنف ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ”الفصل العنصري”، وقال إنه “سيواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب”.

وأضاف الاتحاد في بيان له: “نحن نولي تقرير منظمة العفو الدولية الاهتمام المناسب”.

وقال: “احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط”.

وشدد على أنه “يلتزم بحل الدولتين المتفاوض عليه، استنادا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل”.

ولفت إلى أنه “سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا لكلا الطرفين”.

وأكد أنه “سيتواصل مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية”.

وذكر بأنه “أعرب سابقا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل “قانون تنظيم الاستيطان” في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه إسرائيل، يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع”.

وشدد على أن “موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية واضح أيضا ولم يتغير: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.

المصدر: RT