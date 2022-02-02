ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع مجلس الإدارة بمصرف الادخار والاستثمار العقاري لمتابعة خطة الأخير للعام 2022.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تقديم رئيس حكومة تصريف الأعمال التهنئة لأعضاء المجلس لاختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمصرف، حاثًا إياهم على ضرورة تفعيل الأخير المتعثر منذ 10 سنوات لأن هذه مسؤولية وطنية تتطلب المثابرة والجدية.

ووفقًا للبيان قدم رئيس مجلس الإدارة امحمد غولة خلال الاجتماع تقييمًا عامًا للصعوبات والمشاكل التي تواجه مصرف الادخار والاستثمار العقاري لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية، ومعالجة مشاكل السنوات السابقة والحلول المقترحة لهذه المشاكل.

وشدد الدبيبة في ختام الاجتماع على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية، والبدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء التي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان في ليبيا، التي تعاني منها شرائح مختلفة من المجتمع وأهمها الشباب.