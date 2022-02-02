ليبيا – أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس أن الأرقام في ليبيا تتحدث عن الوضع الوبائي، فأرقام كورونا غير مسبوقة وتسجل لأول مرة منذ بدء الجائحة.

الدغيس قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن المتحور أوميكرون سجل اصابات عالية جدًا وبالتالي انتشاره سريع وأدى بالفعل للإصابة بين المواطنين الليبيين خاصة المنطقة الغربية. منوهًا إلى أن عملية الانتشار المجتمعي واضحة بين المواطنين وعملية انتشاره أسرع من المتحورات السابقة.

ودعا الجميع إلى ضرورة التوخي وأخذ الاحتياطات اللازمة والأهم تلقي اللقاحات الأولى والثانية والتعزيزية الثالثة.

وأضاف: “الخوف من زيادة الأعداد قد يصاحبه زيادة في أعداد الحالات التي تستدعي الوصول لمراكز العزل، وهذا ما نخاف منه، أوميكرون أقل حدة وهذا مطمئن، ولكن نسبة التطعيم متدنية في ليبيا وهذا ما يخوف الكثير؛ لأن المطعمين ستكون لديهم مناعة جيدة ضد هذا المتحور”.

كما لفت إلى أن المشغلات في ليبيا قد يكون هناك نقص المدة القادمة، متمنيًا من الدولة والجهات المختصة بذل جهدها وتوفير المشغلات، فهناك بروتوكول خاص باعتماد الاختبار السريع واللجنة تتمنى أن يكون هناك اعتماد للبرتوكول الجديد.

وتابع: “بالنسبة لجهاز المسحة السريع، خلال ربع ساعة تكون النتيجة ظاهرة وهو جيد وميزته أن الحالة لو كانت موجبة وعندها أعراض فهو مصاب. ليبيا تتميز أن الموجات تأتي لها متأخرة عن الدول الأخرى”.

وتوقع في الختام بناء على بعض البيانات أن يكون هناك ارتفاع بالإصابات المدة القادمة أي الأربع أسابيع القادمة، وهذه فرصة للجميع لتلقي اللقاح وحماية أنفسهم ومجتمعهم.