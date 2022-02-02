ليبيا – توقع الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي حصول الحكومة المنتظرة على نِصاب قانوني كبير من البرلمان، قد يؤدي فعليًا إلى حصولها على دعم دولي، خاصة في ظل حرص الجميع حاليًا على استمرار تدفق النفط.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، أبرز أن عدم الاعتراف بحكومة الوحدة، وتحولها لحكومة موازية تعاني عزلة سياسية وحصارًا اقتصاديًا، ستكون له انعكاسات على عملية إنتاج وتصدير النفط، بل وربما يفتح الباب لعودة الصراع المسلح.

ورأى الشحومي أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط حاليًا ستتصاعد تخوفات الدول الغربية من أي نقص في الإمدادات، خاصة أن ليبيا تنتج حاليًا مليونًا و200 ألف برميل يوميًا، وبالتالي قد تحرص على الاعتراف بالحكومة الجديدة.