ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن حالة من الضجر أصابت المواطنين من تغيير الحكومات دون تحسن أوضاعهم المعيشية، متسائلًا: “عما تقدمه الحكومة القادمة لليبيين ونحن نتحدث عن الوجوه نفسها المتصارعة على السلطة والمال، والتي لا تعبأ في الغالب بخدمة الوطن”.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، أوضح أن مجلس النواب كان في مواجهة خيار صعب لانتهاء شرعية وقانونية حكومة (الوحدة الوطنية)، وبالتالي كان يتوجب عليه إما إعادة تكليف رئيس الحكومة، أو التوجه نحو تشكيل جديدة.

ودعا عضو البرلمان إلى ضرورة سعي الجميع لإيجاد قدر من التفاهم لتفادي تخوف الشارع من حدوث صدام مسلح بين الحكومة الحالية والمنتظرة، أو العودة للمربع الأول بوجود حكومتين، إحداهما في العاصمة تحظى باعتراف دولي، ودعم المصرف المركزي، والأخرى موازية، سواء اتخذت من سرت أو أي مدينة أخرى مقرًا لها، وتضطر إلى تأسيس مصرف موازٍ وطبع عملة في الخارج.