ليبيا – صرح وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الاعمال علي العابد بخصوص التضخم الحاصل بمؤسسات الدولة والمؤسسات المستهدفة لدمج الشباب في الحروب وتأييده لجدول مرتبات موحد بقيمة 60 مليارًا من عدمه فترة استلامه لمهامه بوزارة النفط والغاز .

العابد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أمس الأول، أكد أنه سيتم استهداف جميع شرائح الشباب بالتشكيلات المسلحة بالكامل سواء في شرق ليبيا أو غربها، خصوصًا الذين ليس لديهم رغبة في الإدماج في الجيش أو الشرطة وهناك فئة وضعهم الصحي لا يأهلهم ليكونوا عساكر.

وأضاف العابد: هناك أكثر من طريقة لدمجهم في المؤسسات فهناك المشروعات الصغرى والمتوسطة و صندوق التسهيلات المالية وصندوق الموارد البشرية بالوزارة”.

وتابع وزير العمل حديثه :”هذه الصناديق وبحسب الخطة التي تم وضعها يتم التدريب ومن ثم توفير المعدات وتسليم المشروع مباشرة، كما أن هذا الموضوع متوقف على استقرار الحكومة واعتماد الميزانية واستقرار نسبي ومصالحة وطنية”.