القيادية كردية : الكتل السياسية اتفقت على أن يكون برهم صالح رئيسا للعراق للمرة الثانية

القيادية كردية : الكتل السياسية اتفقت على أن يكون برهم صالح رئيسا للعراق للمرة الثانية

العراق – أكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ، امس الثلاثاء، أن الكتل السياسية اتفقت على أن يكون برهم صالح رئيسا للمرة الثانية.

وقالت الشيخ، إن “جميع الكتل السياسية اتفقت على اختيار صالح رئيسا للجمهورية للمرة الثانية”.

وأضافت، أن “جلسة مجلس النواب التي ستعقد في السابع من الشهر الحالي، ستشهد التصويت لتجديد ولاية صالح في رئاسة العراق”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

ويعد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أبرز المنافسين لصالح على منصب رئيس الجمهورية.

المصدر: RT