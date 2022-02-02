ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في أديس أبابا اجتماعًا تشاوريًا مشتركًا مع وزراء خارجية، جمهورية الجزائر الديموقراطية وجمهورية جنوب إفريقيا، ونائب وزير خارجية جمهورية أنغولا.

الاجتماع استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لا سيما المتعلقة منها بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك بهدف التشاور وتنسيق المواقف.

وكان الاجتماع فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.