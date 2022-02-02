ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي التقارب التركي بين شرق ليبيا من جهة وموقف مصر ووجهة نظرها بشأن هذا التقارب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تحدث عن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالسفير التركي في ليبيا كنعان يلماز والصمت الإعلامي للمجلس بشأنه، ناقلًا عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي سالم بلقاسم قوله: إن هذا له دلالات سياسية.

وأضاف بلقاسم بالقول: “صالح يختبر المزاج داخل مجلس النواب وخارج البلاد؛ لأن هنالك أعضاء ليسوا مستعدين بعد لاستقبال أي مسؤول تركي بعد سنوات من العلاقات السيئة والحملات الإعلامية اللا إنسانية بين المجلس وأنقرة، فضلًا عن كون مصر صديق يعتمد عليه رئيس مجلس النواب”.

وتابع بلقاسم قائلًا: “مصر تراقب وتعيد تقييم اتصالاتها مع أنقرة ومنافستها في ليبيا والمنطقة”. فيما أوضح التقرير أن نبأ اللقاء لم ينشر على موقع مجلس النواب ولم يعلق عليه المتحدث باسمه عبد الله بلحيق، وظهر على صفحة المستشار الإعلامي لصالح على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبحسب التقرير لم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل القاهرة على هذا التقارب، في وقت صرح فيه سفير مصري متقاعد يتمتع بنظرة ثاقبة في العلاقات الإقليمية شريطة عدم الكشف عن هويته بالقول: إنه لا بد أن مصر كانت على علم بالمد إلى التركي شرق ليبيا.

وأضاف السفير بالقول: إن الحرب في ليبيا تهديد لأمن مصر ودور أنقرة فيها غير مرحب به من قبل القاهرة، وإن تعديل العلاقات بين شرق ليبيا وتركيا يجب أن ينظر إليه من منظور إقليمي أوسع، بعد أن تم إحراز تقدم كبير ورغم ذلك يمكن أن ينهار كل هذا إذا لم يسوِّ الجانيان المصري والتركي خلافاتهما بشأن ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص