ليبيا – توقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب حصول الحكومة الجديدة التي ستحمل فور تشكلها اسم حكومة الاستقرار على دعم دول عدة، من بينها الدول الصديقة والشقيقة لليبيا في المنطقة.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء قال: إن ليبيا في حاجة إلى حكومة قوية، تقودها شخصية توافقية تمهد للانتخابات، التي كانت في مقدمة المهام التي اضطلعت بها حكومة الوحدة عند تشكيلها؛ لكنها أخفقت في تحقيقها.

ولفت امغيب إلى ما أحيط بحكومة الوحدة من شبهات فساد عديدة، أسفرت عن إحالة ثلاثة من وزرائها للتحقيق والسجن الاحتياطي بتهمة تبديد المال العام.