ليبيار- تطرق تقريران إخباريان نشرهما موقعا أخبار “أهرام أون لاين” المصري و”عرب نيوز” الدولي لتمديد مجلس الأمن مهمة البعثة الأممية لـ3 أشهر فقط.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أشارا إلى أن قرار التمديد الذي صاغته بريطانيا جاء بعد عدة أيام من المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تبنيه بالإجماع من دون أن يتضمن أي إشارة إلى آمال المجلس في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا قريبا.

وبحسب التقريرين، نجحت موسكو في التمديد القصير هذا رغبة منها في سرعة التخلص من المستشارة الأممية الحالية ستيفاني ويليامز، في وقت تريد فيه واشنطن الإبقاء عليها في منصبها، مبينًا أن نوايا روسيا بانت واضحة من خلال تصريحات “آنا إيفستينييفا” نائبة سفيرها لدى الأمم المتحدة.

وبين التقريران أن “إيفستينييفا” أعربت عن أمل موسكو في تعيين مبعوث أممي جديد؛ لأن هذا من شأنه أن يجعل من الممكن إعادة إطلاق مشروع متكامل لمعالجة الأزمة الليبية فيما دعت نظيرتها الأمريكية “جيفري ديلورينتيس” جميع أعضاء المجلس والليبيين أنفسهم للمشاركة بشكل بناء مع ويليامز ودعم جهودها.

بدورها عبرت النظيرة الفرنسية “ناتالي برودهرست” عن أسفها لانعدام الوحدة في المجلس بعد فشله بالتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد جوهري لتفويض البعثة الأممية، مؤكدة وجوب تشجيع الليبيين على حل خلافاتهم للسماح بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

وتابعت “برودهرست” بالقول: “بعد تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 تمر ليبيا بمرحلة حرجة من انتقالها السياسي، ومن الضروري أن يقوم الأمين العام بتعيين مبعوث خاص من دون تأخير لتزويد البعثة بجميع الأدوات اللازمة للقيام بوساطتها”.

إلى ذلك أكدت الممثلة الدائمة لإيرلندا في الأمم المتحدة “جيرالدين بيرن ناسون” أن دور البعثة الأممية على الأرض في ليبيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، بالنظر إلى هشاشة الوضع السياسي والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي”.

وأضافت “بيرن ناسون”: إن البعثة الأممية الفعالة أمر حيوي لدعم الشعب الليبي وتوقعاته المشروعة لمستقبل ديموقراطي وسلمي فالدعم والقيادة المستمرين من الأمم المتحدة والمجلس ضروريان لغرس الثقة بالعملية السياسية ومساعدة الليبيين على التوصل لاتفاق بشأن المضي قدمًا وإجراء انتخابات بأقرب وقت ممكن.

ترجمة المرصد – خاص