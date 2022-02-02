إثيوبيا – تبدأ اليوم الأربعاء، اجتماعات الدورة الـ40 لأعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وتستمر على مدار يومين.

وتستمر أعمال لجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الإفريقي في الانعقاد حتى عرض تقاريرها على اجتماع وزراء الخارجية ومنه إلى قمة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 2-6 فبراير الجاري لاعتمادها.

من جانبه، قال محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا، مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي، إن “لجنة المندوبين الدائمين سوف تنظر خلال الأسبوع الجاري في عدد من التقارير والوثائق بشأن أنشطة مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي، وعلى رأسها التقرير الخاص بأنشطة الاتحاد الإفريقي لعام 2021 حول الثقافة والتراث والفنون، حيث جاء التأكيد المصري في هذا الصدد على أهمية حماية الهوية والتراث الإفريقيين، وضرورة تبنى موقف إفريقي موحد إزاء استعادة التراث الثقافي المهرب، على أن يتم الانتهاء من الاتفاق على موقف إفريقي موحد في هذا الشأن خلال العام الجاري، كما تمت دعوة الدول الإفريقية للمشاركة في فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام الجاري، وتضمينه ضمن الأنشطة الإفريقية المنتظرة في المجال الثقافي”.

كما أن اللجنة تناولت عددا من تقارير اللجان الفنية المتخصصة ولا سيما اللجنة المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والتي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر الماضي.

وجرى استعراض كافة الاستراتيجيات وأطر العمل التي تم اعتمادها خلال أعمال اللجنة، خاصة استراتيجية تغير المناخ الإفريقية والتي تتزامن مع استضافة مصر المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، فضلا عن إطلاق نظام الإنذار المبكر القاري للحد من مخاطر الكوارث.

وأوضح السفير المصري أن “اللجنة تطرقت كذلك إلى تقارير لجان المندوبين الدائمين الفرعية ومن بينها الخاصة بشراكات القارة الإفريقية، حيث تم تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية – الأوروبية خلال فبراير المقبل، وتم الاتفاق والتأكيد على ضرورة تلبية تلك الشراكات لطموحات وتطلعات شعوب ودول القارة في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر”، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة التقدم المحرز على صعيد تفعيل مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأوبئة والأمراض، والحاجة إلى الاستفادة من تجربة القارة الإفريقية في التعامل مع جائحة كورونا وضرورة تعزيز استقلالية ومرونة المركز لضمان عمله بالكفاءة اللازمة.

المصدر: “بوابة الأهرام”