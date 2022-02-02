كوريا ج – باتت كوريا الجنوبية، ثالث منتخب آسيوي، الذي يتأهل لمونديال “قطر 2022″، بفوزها على سوريا 2-0 أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات القارية.

ولحقت كوريا الجنوبية بإيران التي سبقت أن ضمنت تأهلها الخميس الماضي، وقطر المضيفة، رافعة رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المنتخب الإيراني متصدر المجموعة الأولى في تصفيات آسيا.

وفي أمريكا الجنوبية، حسمت كل من البرازيل والأرجنتين التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، بفوزهما اليوم الأربعاء على منتخبي باراغواي وكولومبيا على الترتيب، ضمن منافسات الجولة الـ16 من التصفيات القارية.

واكتسحت البرازيل ضيفتها باراغواي برباعية نظيفة، فيما حققت الأرجنتين الفوز بشق الأنفس على كولومبيا، بهدف دون رد من توقيع المهاجم لاوتارو مارتينيز.

وبشكل عام، ضمن 15 منتخبا تواجده في نهائيات مونديال “قطر 2022″، علما بأن البطولة ستشهد مشاركة 32 منتخبا.

وفيما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال “قطر 2022”:

الدولة المضيفة: قطر

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين.

آسيا: “قطر” وإيران وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات