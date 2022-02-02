عُمان – خرج منتخب أستراليا بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه العماني (2-2) في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء، في الجولة الثامنة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل هدفي “الكنغر” الأسترالي كل من اللاعبين، جيمي ماكلارين وآرون موي، في الدقيقتين (15 من ضربة جزاء، و79) على الترتيب

ورد اللاعب العماني عبدالله فواز بيت عبد الغفور بهدفي الأحمر، عند الدقيقتين (54، و89 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء الذي أقيم في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة مسقط.

واكتفى منتخب أستراليا بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وبقي في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

بينما رفع منتخب سلطنة عمان رصيده إلى 8 نقاط ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، ليحتفظ بآماله في اقتناص المركز الثالث من أستراليا.

واحتفظ منتخب السعودية بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، رغم خسارته بهدفين من دون رد أمام وصيفه الياباني، برصيد 18 نقطة.

1- السعودية 19 نقطة

2- اليابان 18 نقطة

3- أستراليا 15 نقطة

4- سلطنة عمان 8 نقاط

5 الصين 5 نقاط

6- فيتنام 3 نقاط.

المصدر: RT