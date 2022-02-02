ليبيا – سلطت 4 تقارير إخبارية الضوء على اعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم للأراضي الليبية حيث انتهاكات حقوق الإنسان.

التقارير التي نشرتها مواقع “جورست” الإخباري الأميركي ومنظمة “هيومن رايتس أت سي” البريطانية و”أنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي ووكالة الأنباء الإيطالية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد نقلت عن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان “دنيا مياتوفيتش” موقفها بشأن هذه الإعادة والانتهاكات.

وأكدت “مياتوفيتش” المطالبة مرارا وتكرارا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن التعاون مع خفر السواحل الليبيين مبينة أنها خاطبت في فبراير من العام 2020 وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بشأن مخاوفها الخطيرة بشأن مساعدة إيطاليا لهؤلاء لزيادة اعتراضات المهاجرين غير الشرعيين.

ووفقا للتقارير فقد أقرت السلطات الإيطالية بوجود مجال لتحسين الشراكة مع خفر السواحل الليبيين وأن هدفها العام هو الاستبدال التدريجي لنظام مراكز الاحتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا فيما شهد سبتمبر من العام 2021 مخاطبة “مياتوفيتش” الدول الأوروبية مرة أخرى.

وأشارت “مياتوفيتش” إلى أن السياسات الأوروبية بإعادة 20 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا حيث تم تعرضهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيما بينت التقارير وجود جهود متواصلة لترجمة تجارب هؤلاء المروعة إلى عدة لغات من بينها الفرنسية والإنجليزية والألمانية لتعريف العالم بها.

وبحسب التقارير دعا مركز خدمة اللاجئين اليسوعيين في روما “سنترو أستالي” إلى إنهاء مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا لأن الأخيرة اليوم كما كانت بالأمس دولة ليست آمنة وفيها يتم انتهاكات منهجية للاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء واحترام حقوق الإنسان موثقة على نطاق واسع.

ونقلت التقارير عن رئيس “سنترو أستالي” الأب “كاميلو ريبامونتي” قوله:”خلال السنوات الـ5 الأخيرة استمعنا كل يوم إلى قصص أولئك الذين تمكنوا من الوصول أحياء إلى إيطاليا بالاعتماد على المتاجرين بالبشر وهذه نسبة ضئيلة من الكثيرين الذين حاولوا عبثا عبور البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف “ريبامونتي” قائلا:”معظم هؤلاء من الشباب والشابات وكثير منهم يحملون آثار التعذيب ويتحدثون عن أصدقاء وأقارب وأطفال ماتوا جوعا أو قتلوا أمام أعينهم وجميع النساء اللواتي نساعدهن هن تقريبا ضحايا للعنف والتعذيب وإيطاليا التي تدعم سياسات الإغلاق الأوروبي لا تزال متواطئة في هذه الفظائع”.

وطالب “سنترو أستالي” بإنهاء الاتفاقية واستثمار الموارد لإجلاء المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وهو ما حدث في الماضي لأعداد صغيرة من المستضعفين مع إيجاد طرق دخول قانونية وآمنة إلى إيطاليا مثل القنوات الإنسانية وبرامج إعادة التوطين المستقرة والهيكلية لحصص كبيرة ومتناسبة.

وأضاف “سنترو أستالي” إن هذه الحصص يجب أن تكون بالتناسب مع طالبي اللجوء واللاجئين وتديرها احكومات الدول بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فضلا عن حصص دخول مناسبة للعمال المهاجرين وفرص حقيقية للاستقبال والاندماج في قارة يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.

وتابع “سنترو أستالي” إن هذه القارة استقبلت في العام 2021 أقل من 200 مهاجر في وقت نددت فيه وفقا للتقارير منظمة المساعدات “أوكسفام” بقيام خفر السواحل الليبيين بإعادة أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي ممن تم فقدان أثرهم لاحقا خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

وبينت المنظمة إن خفر السواحل الليبيين اعترضوا أكثر من 80 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين خلال هذه السنوات لم يتم التوصل إلى أية معلومات بشأن 20 ألفا منهم متهمة المعترضين بوضع الآلاف من هؤلاء بمراكز رسمية فيما ينتهي بهم الأمر في مرافق سرية في وقت لاحق.

ووفقا للمنظمة يسيطر على هذه المرافق مهربون أو جماعات مسلحة محلية تعيش على صناعة الاختطاف في وقت تعرض فيه قاصرون غير مصحوبين بذويهم لسوء معاملة وتعذيب ليتم مساعدتهم لاحقا فيما سقط أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي قتلى في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2017.

واتهمت “أوكسفام” السلطات الإيطالية بتبديد قرابة المليار يورو من أموال دافعي الضرائب على اتفاق لا يوقف المآسي في البحر الأبيض المتوسط وهو أمر يحتم الإلغاء الفوري له واستعادة مهام البحث والإنقاذ فيما أقر صبي بنغالي بسوء المعاملة له في ليبيا.

وقال الصبي:”كانوا يجبروننا على خلع ملابسنا وضربنا بأنبوب بلاستيكي واحتجزوني في مرآب منزل مع العشرات من المهاجرين غير الشرعيين الآخرين وأخذوني إلى العاصمة طرابلس في مؤخرة سيارة لمدة 37 ساعة مع القليل من الخبز والماء”.

وتابع الصبي بالقول:”أجبر المتاجرين بالبشر أسرتي بدفع نقود لأتمكن من استعادة جواز سفري بينما عملت في موقع بناء وبعد أسبوعين اختطفتني مجموعة مسلحة أخرى وطلبت فدية وأجبرني سجاني على الاتصال بالمنزل وإذا لم أتمكن من التحدث إلى أي شخص يضربونني”.

وبحسب التقارير تمكنت أسرة الصبي بعد تضحيات كبيرة من دفع الفدية ليصل إلى إيطاليا بعد محاولتين فاشلتين وطلبات إضافية للحصول على المال بضمنها من الشرطة فيما أكد مهاجر غير شرعي آخر قيام خفر السواحل الليبيين باحتجاز الزورق المطاطي بعد 14 ساعة من مغادرته.

وأضاف المهاجر غير الشرعي بالقول:”نقلونا إلى سجن وكنا 56 شخصا في غرفة مضاءة دائما ولقد قدموا لنا الطعام مرتين فقط في الأسبوع وسرقوا الأشياء القليلة ذات القيمة التي أملكها وصفعوني وضربوني بأنبوب بلاستيكي” فيما أشارت التقارير إلى أن الابتزاز في السجون ومراكز الاحتجاز أمر وارد.

وبينت التقارير إن السجانين يقومون بنشر صور المعتقلين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لجعل أقاربهم يدفعون مقابل إطلاق سراحهم بعد مشاهدة صورهم ناقلة تجربة أحد هؤلاء ممن تم جمع المال لإطلاق سراحه بعد فوات الأوان إذ قتل أثنءا محاولته الهرب برصاص الحراس.

وأختتمت التقارير بالتأكيد على إن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أي ميناء في ليبيا تليها نقلهم الفوري إلى مراكز الاحتجاز وفيها يتم توجيه السؤال لهم عمن يملك 3 آلاف دينار ليتم الإفراج عنه فدفع مبلغ يوازي الـ550 يورو هو ثمن الحرية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص