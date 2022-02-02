جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 بمشاركة 3 أندية عربية

الأمارات العربية – تنطلق بعد غد الخميس مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات من الـ3 ولغاية الـ12 من فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية.

وتقام البطولة بمشاركة أندية الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021:

ويقص نادي الجزيرة الإماراتي شريط البطولة بمواجهة نادي وبيري التاهيتي، في المباراة الافتتاحية مساء الخميس القادم، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

بينما تبدأ مباريات الدور الثاني، عندما يلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويستهل نادي الهلال السعودي مشواره في المونديال، يوم الأحد المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة وبيري.

ويبدأ الدور قبل النهائي للمونديال، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة بالميراس البرازيلي والفائز من مباراة الأهلي ومونتيري.

أما المباراة الأخرى ستكون بين الفائز من مباراة الهلال والفائز من الجزيرة وبيري، ضد نادي تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء 9 فبراير.

وستقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 12 فبراير، وتليها المباراة النهائية في نفس اليوم.

المصدر: وكالات