ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أنه على مجلس النواب أن يعي جيدًا بأنه انتخب في 2014 وانتهى بحكم المحكمة والمدة، وألا يمدد لنفسه إلا بالاستفتاء الشعبي، وهذا لم يحدث، وأحياه الاتفاق السياسي الليبي بشراكة مع مجلس الدولة.

حويلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إن نصوص الاتفاق السياسي الليبي واضحة وصريحة في الأمور التي يتشارك فيها المجلسان، وهي قانون الاستفتاء والانتخابات والتعديل الدستوري وتغيير الحكومة.

وتابع: “أعتقد لا يقصدون الإعلان الدستوري، يمكن أنهم يقصدون مشروع الدستور وهذا ما فهمته، ويجب أن يسأل عليه مجلس النواب ماذا تقصدون من هذا البيان؟ الإعلان الدستوري الحالي المضمن فيه الاتفاق السياسي ويعتبر الإطار، أعتقد أنهم يقصدون مشروع الدستور يعدل ويحال للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء عليه وهذا ما فهمته”.

كما أضاف: “رئيس اللجنة التشريعية في جلسة الأسبوع الماضي رأيناه كيف يتحدث على أن مشروع الدستور يوافق على مقترح عقيلة صالح أنه سيختار 30 خبيرًا دستوريًا وقانونيًا لكتابة دستور جديد بالمخالفة للإعلان الدستوري الذي أقسموا على احترامه، عقيلة صالح عندما يقول الإعلان الدستوري أصبح ضمنيًا سيشير للاتفاق السياسي؛ لأنه ضمن في الاعلان الدستوري بموافقة مجلس النواب عليه في جلسته يوم 2016/1/25 التي باركها مجلس الأمن الدولي بقراره في مارس والتعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري الذي ضمن فيه الاتفاق السياسي”.

واستطرد حديثه بالقول: “هم يريدون تغيير الحكومة ونحن نريد المسار الدستوري، إذا توافقنا نحن لسنا متمسكين بالحكومة ولسنا ضدها، في إطار أن نصل لدستور للبلاد أراه أفضل وأسرع ونقيم عليه انتخابات دستورية وبرلمانية، الحكومة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا، هم يريدون تعديل الإعلان الدستوري على الرغم من أن الورقة التي عرضت في مجلس النواب هي التعديل الثاني عشر، وبه المواد وهنا نقع في إشكالية على الرغم من أنهم قالوا في البيان إنهم سيشركون مجلس الدولة، ليس إشراكًا بل هو توافق، يجب أن نتوافق معه”.

وأوضح أن ما طرح في جلسة مجلس النواب للتعديل الثاني عشر هي ما اتفقت عليه لجنة خارطة الطريق مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة، وإذا انحرفوا انحرافًا جوهريًا عن هذا المسار لتعديل الذي يريدون كتابته دون الرجوع لمجلس الدولة ستكون هذه أول الإخفاقات ولن يتم الوصول لطريق توافقي مع مجلس النواب.

حويلي أردف: “ما فهمته أنهم غير راضين عن مقترح خارطة الطريق لأنهم قالوا ستأتي ببرنامج مواعيد فقط وليس لديها علاقة بالإعلان الدستوري، وشكلوا لجنة أخرى لتعديل الإعلان الدستوري، على الرغم من أن لجنة خارطة الطريق ما قدمته تعديل للإعلان الدستوري وبه المدد الزمنية والأشياء التي ستتغير في هذه المدد، من بينها النظر في السلطة التنفيذية والحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، أتوجس خيفة أن مجلس النواب بدأ يتراجع عما اتفق عليه مع مجلس الدولة”.

وأشار إلى أنه ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة وما ظهر هو اتفاق مبدئي، والذي ظهر هو المعنون بالتعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، مضيفًا: “الورقة الموجودة في صفحة مجلس النواب التي وزعت على الأعضاء بتهميشهم الرئيس مجلس النواب وهذا ما اتفق عليه بين لجنة خارطة الطريق ورؤساء اللجان في مجلس الدولة”. بحسب قوله.

وشدد على أن الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس النواب ومهمتها تعديل مشروع الدستور ومجلس الدولة تنازل؛ لأن مشروع الدستور مفروض أن يذهب للاستفتاء، لكن نتيجة معارضة مجلس النواب تم وضع تعديل الإعلان الدستوري لأجل الذهاب لتعديل مشروع الدستور، ومن ثم عرضه للاستفتاء وآلية التعديل واضحة وفقًا لحديثه.

وفي الختام قال: “مجلس الدولة سيرفض هذه الخطوة ونحن تنازلنا من أجل فتح مشروع الدستور وإجراء الاستفتاء عليه ونتشاور على حسب المادة 5/4 من الاتفاق السياسي، وأنه في حالة خلو مجلس الوزراء من منصبه تعتبر الحكومة مستقيلة ويتشاور مجلسا النواب والدولة لتكليف رئاسة أخرى، وهذا حق أصيل لمجلس الدولة، لا نريد أن نقف دونه وإن وقف مجلس النواب بأي إجراءات أخرى الضمانة الوحيدة التي نعود لها أن مجلس النواب يعتمد التعديل الثاني عشر كما هو متفق عليه بين اللجنتين، وغير ذلك يعتبر أحادي الجانب ومرفوض من مجلس الدولة”.