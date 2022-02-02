روسيا – أكد المفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج أن روسيا تتحكم في 40% من الغاز الذي تستقدمه أوروبا، وأن ألمانيا ستتضرر بشكل كبير حال قطع الغاز عنها.

وقال إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني توفير غاز بديل لأوروبا عن الغاز الروسي”.

وأضاف: “الشركات الأمريكية ستقوم خلال الفترة المقبلة بالبحث عن الغاز في البحر المتوسط، فيما مخزون الغاز المصري هو البديل الثاني المحتمل لتوفير الغاز لأوروبا”.

وتابع، أن “الولايات المتحدة بدأت في تغيير الاستراتيجيات، وترى أن الصين هي العدو الأول عقب تنامي اقتصاد بكين بعدما كانت بعيدة عن قائمة العشرة الكبار عام 1990”.

وأشار فرج إلى أن “الاقتصاد هو الأساس في العالم حاليا، وأن استثمارات الصين غزت إفريقيا، إلى جانب مشاركتها في مشروع الحزام والطريق”.

المصدر: “القاهرة 24”