ليبيا – ناقش نائب مصرف ليبيا المركزي علي الحبري الثلاثاء في بنغازي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل والوفد المرافق له، مسألة توحيد المصرف المركزي وبالاستعانة بشركة “ديلويت” الدولية للمراجعة المالية، كمستشار ومساعد.

الحبري ناقش مع سابادل بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بنغازي المشاكل الذي يعاني منها المصرف من بينها إدارة السيولة وارصدة المصارف والمقاصة المصرفية والدين العام، مؤكدًا على ضرورة عقد اجتماع لمجلس ادارة المصرف في اقرب وقت.

وتناول نائب المحافظ أيضًا مع سفير الاتحاد الاوروبي إلى الوضع المالي والاقتصادي للدولة بصفة عامة، واهم التشوهات بهذا الوضع، وسبل إيجاد مقترحات واجراءات قصيرة وطويلة الاجل لحلها.

من جانبه، قال السفير خوسيه سابادل إنه من المهم إعادة توحيد البنك المركزي من أجل العملية السياسية التي تسيرها البعثة الأممية، بما يصب في صالح استقرار البلد ومستقبل.

وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد، مشيرًا إلى استعدادهم لتقديم كافة المساعدات الفنية من اجل إعادة التوحيد.

كما تم التطرق إلى مدى إمكانية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاع الخاص، كاحدى الوسائل لتنويع الاقتصاد المحلي للبلاد.

وعبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عن سعادته والوفد المرافق له لزيارتهم مدينة بنغازي من أجل المساهمة في استقرار ووحدة ليبيا.

يشار إلى أن الوفد ضم كلًا من سندرا جوفين رئيسة قسم البرامج وباولو بادرو الملحق بالبعثة.