الصين – أكد سفير روسيا لدى الصين أندريه دينيسوف، إن موسكو وبكين تتحدثان بشكل متزايد، عن استخدام العملات الوطنية في الحسابات المالية المتبادلة، وعن تنسيق الجهود لمواجهة العقوبات.

وأضاف السفير، في حديث تلفزيوني: “فعلا لهذه العقوبات تأثيرات سلبية على بعض جوانب علاقاتنا، هذه حقيقة واقعة. على سبيل المثال، نراها تؤثر على الحسابات المصرفية. إذا تم، على سبيل المثال، فرض عقوبات على أحد البنوك التابعة لنا، فمن الصعب جدا على الطرف الصيني الذي يستلم منتجاتنا أن يدفعوا لنا ثمنها، على الرغم من أن لديه المال والرغبة في القيام بذلك. لذلك، ليس من قبيل المصادفة أننا في السنوات الأخيرة نتحدث أكثر فأكثر عن الاستخدام الأوسع للعملات الوطنية في عمليات التجارة الخارجية”.

وتابع السفير: “لذلك، سنقوم حتما بتنفيذ كل الإجراءات الممكنة لمواجهة ضغوط العقوبات المفروضة علينا، وسنقوم بتطبيقها معا، ونحن نناقش هذه القضية مع شركائنا الصينيين”.

المصدر: نوفوستي