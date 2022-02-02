الكاميرون – خرج منتخب سوريا رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي (0-2) اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات.

وسجل هدفي “الشمشون” الكوري كل من اللاعبين، جين سو كيم وتشانغ هون كون في الدقيقتين (53 و71) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت في استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي.

وبقي منتخب سوريا في قاع المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، وخرج رسميا من دائرة المنافسة.

في المقابل، ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى مونديال قطر 2022، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، وتصدر جدول الترتيب متجاوزا بفارق نقطة، نظيره الإيراني قبل مباراته اليوم أيضا أمام نظيره الإماراتي.

المصدر: وكالات