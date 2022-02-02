ليبيا – أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أن المشتقات النفطية متوفرة لدى الشركة، وأن عمليات التوزيع من مستودعات الشركة مستمرة دون توقف، لافتةً إلى أن الخلل الحاصل محل الخبر من شح الكيروسين وإسطوانات الغاز ليس له علاقة بالشركة، بدليل توفرها في السوق الموازي.

الشركة ناشدت عبر مكتبها الإعلامي الجهات الضبطية المختصة بالتدخل لضبط المخالفين والمحطات وموزعي الغاز بالمناطق التي تعاني ويتزايد طلبها على المحروقات في مثل هذه الظروف الجوية، وفي ظل ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي خصوصًا بالمناطق الجبلية الشرقية والغربية.

وطالبت الشركة المجالس البلدية والجهات المختصة العمل على حل هذا الخلل ووضع الأمور في نصابها، مؤكدةً أن موظفي الشركة لايزالون في مواقعهم شرقًا وغربًا يعملون بكل أمانة وإخلاص من أجل الوطن والموطن.