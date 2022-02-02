ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الفساد الذي يفصله البرلمان على الليبيين غير مسبوق، فهو فساد مالي وسياسي وأخلاقي.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البرلمان منذ 7 سنوات وهو يعطل الدستور والقوانين.

وأضاف: “على الثوار تجهيز سلاحهم وعلى الشعب تجهيز أموره للنزول للميادين، البلاد ملعوب فيها بطريقة لا يمكن تصورها والتعويل كله على الشعب”.

واعتبر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يحسب حساب لأي أحد، مؤكدًا على أن المؤامرة كبيرة، ويجب أن يتصدى لها الجميع.

وفيما يلي النص الكامل:

سأتحدث عن كل شيء بوضوح مع أننا تكلمنا تلميحًا عن ما يخطط له من استحواذ الطواغيت والديكتاتورية على الحكم في ليبيا، بعد الهجوم على طرابلس في أبريل 2019 وتبين أن المنطقة الغريبة ليست لقمة سائغة لهؤلاء العسكر ومن يدور في فلكهم من المتخلفين والقبليين، وأشخاص يقتلها الحقد ومتعطشه لحكم ليبيا وعقليات متعفنة ومريضة، ما تم التخطيط له هو أن يتم التقاسم مع من يمكن التقاسم معهم السلطة، كلهم كانوا موجودين على الطاولة وتم التقاسم معهم إلا مجموعة واحدة هي دار الإفتاء وتيار يا بلادي، تم اللقاء مع كل واحد عنده طمع في السلطة إلا الشيخ الصادق الغرياني، حاولوا أن يعرضوا على الجميع، في تونس ومصر وإسطنبول تم اللقاء مع الجميع والهدف والخطة ضرب مصراته؛ لأنها الحصن الحصين للمنطقة الغربية لذلك لا بد من شق صفها وحاولوا من 2014 وضخوا فيها أموالًا كثيرة وحاولوا بالترهيب والترغيب لشق صفها، ولأكثر من مرة حاولوا إشعال الفتنة بين مصراته في بعضها، الآن رئيس الحكومة مصراتي والقيادات مصراته بالمنطق الجهوي ماذا تريد مصراته؟

قلناها في جنيف أن المترشحين من مصراتة، قادة مصراته ورجالها في الموعد، لكن هذه المرة المخطط أكبر منهم والطامعين والطامحين في السلطة تجاوزوا كل منطق وحد، للأسف الآن تسير الخطة لتقسيم مصراتة، الآن هي مع باشاآغا ومع الدبيبة وبعد تفتيها لا قدر الله ويكون فيها مناوشات سيدخلونها ويسيطرون عليها ويفعلون ما يريدون، الهدف الأكبر أن تنشأ حرب حوالي طرابلس بنفس الشيء بين باشاآغا وجماعته والدبيبة، بما أنه رئيس حكومة ويصلوا لهدفهم، المقترح أن باشاآغا يديرون له حكومة في سرت وهو مستعد لأي شيء المهم يسمونه رئيس وزراء، وحسب قوله لديه قوات وسيتحرك، ما المطلوب منا، قلت الحكومة يجب أن تكون حاسمة في الموضوع، دُعينا لجنيف ولم نذهب وتعاملنا مع مخرجاتها، وهناك من ذهب لجنيف وارتضوا أن يكونوا طرفًا فيها ولما طلعت النتائج ليست في صالحهم انقلبوا عليها! بحجج واهية كالفساد وغيرها.

نحن ضد أي فساد لكن الفساد الذي يفصله البرلمان على الليبيين غير مسبوق مالي سياسي أخلاقي، سياسي أنهم لهم 7 سنوات ويعطلون الدستور والقوانين وزكوا قتل الليبيين وانتهاك اعراضهم، اقتصاديًا صرفوا المليارات، هم يريدون منا أن نسكت ونتجاوز، وطالبنا من الحكومة أن تدير أمر قبض على كل من يحاول الانقلاب أو المشاركة في الانقلاب على الحكومة، هذا أمن البلد، الثوار جهزوا سلاحكم والناس والشعب جهزوا أموركم للنزول للميادين، البلاد ملعوب فيها بطريقة لا يمكن تصورها، التعويل كله على الشعب. نعرف أن المرارة في حلوقنا كبيرة؛ لأن الصادقين والمخلصين والمحترمين مهمشون، لكن لا يوجد عندنا ما نفعل من أجل دماء الشهداء وتضحياتهم.

يوم 15 إلى 17 لن يكون كما سابقه، وأحيي الشرفاء والأحرار، الاستعدادات للخروج وإسقاط الجسمين على قدم وساق وسيكون 17 فبراير 2022 أشد من 2011، مظاهرات عفوية ليس مطلوب منا أن نضع أي شيء ولن نتهاون مع أحد ولن نجامل أحدًا، نخرج لإنقاذ البلد من هذه المخططات التي تمت حياكتها في المخابرات خارج ليبيا وكل الأحرار معنا.

لم يستطيعوا السيطرة يوم 4 أبريل ويريدون حكم العائلة والعسكر بالسلاح وفروا أمام ضربات الرجال وكسروا على أسوار طرابلس العصية، للأسف استعملوا بعض الشخصيات التي لها الشبق وتظن نفسها خيارًا، هؤلاء أشخاص غير طبيعيين. هؤلاء الناس الذين لديهم شبق بالسلطة نسوا تضحيات الرجال ودماءهم ويريدون مننا في سبيل أن يحكموا أن ننسى كما نسوا في سبيل أن يحكم باشاآغا ومن معه، وأن ننسى تضحيات رجالنا، في سبيل أن يحكم عقيلة وحفتر ومعيتيق. يريدون أن ننسى تهديدات المسماري اليومية طيلة 2019/2020، وأن نتخلى عن رجولتنا وقيمنا ومبادئنا في سبيل أن يحكموا يريدون منا أن نسكت ونرجع خطوة للخلف. سنحاكم المسماري ومن يقف خلفه ولن ننسى، نحن أصحاب نفس طويل وأطول مما تتوقع.

رأينا جلسة البرلمان، وكما صرح عقيلة أنهم قبلوا أوراق المترشحين لرئاسة الوزراء وأنا أعلنتها أنه كل من تقدم لرئاسة الوزراء أمره مشكوك فيه، الانحياز الآن إما مع ليبيا ومع الشعب الليبي ضد هذه الأجسام، تذبح بنغازي ودرنة وتقول يقاتلون الإرهاب، نشهد بالله لا يوجد إرهاب، جلال مخزوم وبوكا العريبي ووسام بن حميد ليسوا إرهابيين، الأسطى عمر وديسكا ليسوا إرهابين، ولكنك وقفت معهم يا إسماعيل اشتيوي. أنت أيدت صدام أن يحكم ليبيا ولو انتصر أنا لن أدخل ليبيا كما حال مئات آلاف الليبيين.

لا ننسى وأن كان المطلوب منا أن ننسى، ولكن ما حدث لإسماعيل اشتيوي الذي نرفضه رفضًا تامًا مهما اختلفنا، يذهب للقضاء والمحكمة أما تمنعه من دخول ليبيا؟ يريدون منا أن نبقى مشردين، تخيل ضباطًا وعسكريين ينفذون أمر صدام يا إسماعيل شتيوي.

تحدثنا عن تطاول عقيلة صالح على النائبة عائشة شلاوي، التي تطاول عليها أكثر من صوت وأكثر من طلال الميهوب، القصة فيها أخلاق وأدب واحترام ومعرفة قدر، ولكن عقيلة لا يحسب حساب للناس للأسف. المؤامرة كبيرة يجب أن يتصدى لها الجميع، السلبية سهلة لكن ليست من أخلاق الرجال ولا من شيمها.