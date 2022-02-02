ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن ماصدر عن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لا يعدو كونه مقترحا ليس نهائيا.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أكدت أن الهيئة لم تكن طرفًا في هذه التوافقات، وإذا ما اكتملت هذه الإجراءات بطريقة قانونية سليمة ستجتمع الهيئة وتقرر بطريقة رسمية موقفها حيال هذه الإجراءات.

ولفتت إلى أن المسار الدستوري محدد في نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرةً إلى أن تغيير هذا المسار يحتاج لتعديل دستوري وإجراء تعديلات دستورية تقتضي التوافق بين مجلسي النواب والدولة.