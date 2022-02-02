دبي – نشر موقع “غلوب سوكر” المختص في كرة القدم، ترتيب أطول سلاسل “اللاهزيمة” للمنتخبات في تاريخ الساحرة المستديرة.

وتصدر المنتخب الإيطالي، الترتيب بعدم تلقيه أي خسارة في 37 مباراة متتالية خاضها خلال الفترة بين العامين 2018 و2021، وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني، بـ35 مباراة متتالية دون هزيمة (2018-2022).

وكان المنتخب الجزائري مرشحا لكسر رقم إيطاليا، لكنه تعرض لانتكاسة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، بتعرضه لهزيمة مفاجئة على يد غينيا الاستوائية، ومن بعدها هزيمة أخرى أمام كوت ديفوار، ليودع “محاربو الصحراء” البطولة والقارية من دور المجموعات.

وحل المنتخب الإسباني الذي لم يتذوق أيضا مرارة الهزيمة في 35 مباراة متتالية بين العامين 2007 و2009، في المركز الثالث في ترتيب أطول سلاسل “اللاهزيمة” للمنتخبات في تاريخ كرة القدم.

وبنفس رصيد المباريات المتتالية دون هزيمة (35)، احتل منتخب البرازيل المركز الثالث، متبوعا بالأرجنتين (31 مباراة)، ثم فرنسا بـ30 مباراة متتالية دون أن تتعرض للخسارة.

المصدر: “غلوب سوكر”