لبنان – أقدم عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، على إقفال جميع الطرق الرئيسة المؤدية الى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى طرقات أخرى، تلبية لاعتصام اتحاد نقابات النقل البري.

وأفاد مراسلنا في بيروت، بأنه تم إقفال جميع الطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة بيروت، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اتحاد نقابات النقل في لبنان.

وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأنه تم صباح اليوم قطع السير في عدد من المناطق اللبنانية، من بينها، اوتوستراد البالما-طرابلس بالاتجاهين، اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت، مستديرة عاليه.

وأشارت إلى قطع السير على اوتوستراد الدورة الكرنتينا بالاتجاهين، تقاطع برج الغزال بيروت، اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين، اوتوستراد خلدة بالاتجاهين اوتوستراد الاولي صيدا بالاتجاهين، مستديرة المكلس سن الفيل، وتقاطع بشارة الخوري بيروت.

وكانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلنت الإضراب العام في 2 و3 و4 فبراير، وشل البلد اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 فبراير حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق اللبنانية وخلال اليومين 3 و4 في التوقيت نفسه.

على الأثر، أعلنت مراكز المعاينة الميكانيكية، إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية على كل الأراضي اللبنانية اليوم الأربعاء في 2 شباط 2022.

هذا، وأقفلت كافة المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، إذ أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في بيان، أنه “بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، قرر إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرق، وحفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية”.

المصدر: RT+ وسائل إعلام لبنانية