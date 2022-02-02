الكاميرون – التقى النجم المصري محمد صلاح زميله في فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني، بعد مباراة “الفراعنة” والمغرب (2-1) التي جمعتهما مساء الأحد الماضي ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

والتقط محمد صلاح وساديو ماني صورة، أثناء لقائهما في الممر المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، بعد نهاية مباراة مصر والمغرب، وقبل انطلاق مواجهة السنغال وغينيا الإستوائية، والتي أقيمت على نفس الملعب “أحمد أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، على حساب نظيره المغربي (2-1) بعد التمديد، وضرب موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي للبطولة.

وينتظر عشاق ليفربول والجماهير المصرية والسنغالية، مواجهة بين صلاح وزميله في “الريدز” ماني، في المباراة النهائية للبطولة القارية، وذلك في حال فوز مصر على الكاميرون يوم الخميس المقبل، وفوز السنغال على بوركينا فاسو غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

المصدر: وكالات