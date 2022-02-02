ماذا يحدث لنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

ماذا يحدث لنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

روسيا – أعلنت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن التفاح يخفض من احتمال الإصابة بالسرطان، ولكن الإفراط بتناوله يشكل خطورة على الصحة.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن التفاح غني بالفيتامينات والمواد المفيدة، ولكن لا ينصح بتناوله بكميات كبيرة.

وتضيف، التفاح غني بفيتامينات A وС وВ1 وВ2 وРР وЕ والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. ويقلل التفاح من احتمال الإصابة بالسرطان، ويحسن الذاكرة ويعزز منظومة المناعة ومرونة الأوعية الدموية. وبفضل احتوائه على مجموعة فيتامين В (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين В-6) يحسن صحة الجهاز العصبي.

وتقول، “ولكن الإفراط بتناول التفاح يمكن أن يضر مينا الأسنان ويتسبب بتسوسها. وتحتوي بذور التفاح على سم السيانيد، لذلك من الأفضل عدم تناول بذوره”. بالطبع يمكن لجسم الإنسان معالجة كميات صغيرة من السيانيد، ولكن الجرعة الزائدة تكون قاتلة.

وتضيف، يوصى بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر.

وتقول، “بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ويحاولون الحفاظ على وزنهم، فإن التفاح الأخضر ملائم لهم أكثر”.

المصدر: نوفوستي