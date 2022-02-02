ليبيا – أصدر مجلس الدولة الاستشاري بيانًا بشأن خارطة الطريق تم فيه الإشارة للتواصل المستمر بينه ومجلس النواب على كافة المستويات بضمنها لجنة الخارطة.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى أن هذا التواصل على مستوى رئاسة المجلسين أو بين رؤساء اللجان بمجلس الدولة الاستشاري ولجنة خارطية الطريق النيابية، متحدثًا عن التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها والمبنية على أساس واضح.

وتابع البيان: إن هذا الأساس يتمثل في الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس الاستفتاء على مشروع الدستور وفقًا لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري المقترح.

وتطرق البيان لمخالفة جذرية تمثلت بما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدمًا نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية.

ودعا المجلس انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة الوطنية البرلمان للتقيد بما تم الاتفاق عليه لرفضه السير فقط مسارًا دونًا عن المسارات الأخرى، فالاستمرار في ذلك إجراء أحادي مرفوض غير قابل للتطبيق، ما يحتم التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء وإجراء الانتخابات.