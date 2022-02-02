مدرب منتخب الكاميرون يتحدث عن ميزة واحدة تقلقه في منتخب مصر

مدرب منتخب الكاميرون يتحدث عن ميزة واحدة تقلقه في منتخب مصر

الكاميرون – أكد مدرب منتخب الكاميرون، البرتغالي طوني كونسيساو، إنه يعرف نقاط ضعف وقوة منتخب مصر، مشيرا إلى أن ما يقلقه هو اللعب الجماعي لمنتخب “الفراعنة”.

ويلتقي منتخب مصر مع صاحب الضيافة الكاميرون غدا الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال كونسيساو في تصريحات تلفزيونية عشية المباراة المرتقبة: “اللعب في مدينة دوالا مختلف لأننا نشعر بحب الجماهير المتحمسة التي تعشق كرة القدم.. المشجعون يدعموننا من أول دقيقة لآخر دقيقة”.

وتابع “نعلم ضخامة الحدث الذي نحن فيه، وسنسعى لتقديم أداء جيدا مثل آخر مباراة (في ربع النهائي عندما فازت الكاميرون على غامبيا 2-0) فأنا فخور باللاعبين”.

وشدد “مصر من أنجح المنتخبات في قارة إفريقيا ولديها تاريخ كبير في البطولة ودائما تسعى للفوز ولكن لدينا طموح في وقف تلك السيطرة”.

وأردف: “نعرف نقاط القوة والضعف في منتخب مصر ولكن ما يقلقني منهم هو أنهم منتخب جماعي ويقدم كرة قدم جماعية ولكن سنسعى للظهور بشكل جيد والوصول للنهائي”.

وأكمل المدرب البرتغالي “لاعبو منتخب الكاميرون يملكون عقلية الفوز والوصول للنهائي والمنافسة وهذا شيء مطمئن وسنستغل كل قوتنا الضاربة في المباراة”.

ويلتقي الفائز من مباراة الكاميرون ومصر، مع المتأهل من لقاء السنغال وبوركينا فاسو في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات