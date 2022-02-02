الكاميرون – وجه المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، انتقادات شديدة للرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم واللاعب السابق صامويل إيتو، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وانتشر قبل أيام، مقطع فيديو ظهر فيه إيتو، وهو يتحدث للاعبي منتخب بلاده، واصفا المواجهة المرتقبة غدا الخميس بين المنتخبين المصري والكاميروني في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بـ”الحرب”، وأضاف لاعب برشلونة السابق: “كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب”.

وأكد كيروش في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء قبل المواجهة المرتقبة، أن كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية بطولة قاسية وصعبة، ولكن المنتخب المصري جاهز ومستعد لمواجهة الكاميرون رغم حدوث بعض الإصابات.

ورد كيروش على تصريحات إيتو قائلا: “أعتقد أن اللعب ضد الدولة المضيفة شرف لأي فريق، وسنلعب ضد منتخب الكاميرون بكل قوة والشعب الكاميروني يفعل كل شيء كي يحظى بالسعادة والمرح”.

وأضاف: “البعض يتضور جوعا ويجد في كرة القدم متنفسا، دعونا نعمل لنصنع السعادة ولذلك أدعو صامويل إيتو لتصحيح كلماته، فكرة القدم ليست حربا”.

وزاد المدرب البرتغالي: “كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا، الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب”، مسلطا الضوء على حادث التدافع تزامنا مع مباراة الكاميرون وجزر القمر الأخيرة في ثمن نهائي كأس إفريقيا، والذي تسبب في وفاة تسعة أشخاص مع عشرات الجرحى.

وأكمل كيروش: “سأترك التعليق على تصريحات إيتو للاتحاد الإفريقي لأن مثل هذه التصريحات تستحق بطاقة حمراء”.

المصدر: وكالات