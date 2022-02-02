تركيا – وصل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، امس الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري، حيث أقيمت له مراسم استقبال أمام القصر الرئاسي.

ونشرت رئاسة الجمهورية التركية عبر حسابها على “تويتر” فيديو لمراسم الاستقبال، حيث كان الرئيس التركي في استقبال ميقاتي، وتم عزف النشيد الوطني للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بميقاتي.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إنه من المقرر أن يلي الاجتماع الثنائي بين أردوغان وميقاتي اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والتركي، ثم مؤتمر صحافي مشترك تليه مأدبة عشاء تكريمية يقيمها أردوغان.

ويقوم ميقاتي بزيارة إلى تركيا بدعوة من أردوغان. وكان في استقباله في مطار أنقرة، والي أنقرة واصب شاهين، رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلم.

وقد ألقى رئيس حرس الشرف التحية العسكرية لميقاتي، قبل أن ينتقل والوفد الوزاري إلى ضريح مؤسس تركيا أتاتورك، وهي المحطة الأولى في الزيارة الرسمية.

المصدر: RT