الولايات المتحدة – تجاوزت مبيعات العقارات في عوالم “ميتافيرس” الافتراضية 500 مليون دولار خلال العام الماضي وقد تتضاعف هذا العام، وفقا لمستثمرين وشركات التحليلات.

وقالت شركة التحليل “ميتا ميترك سولوشنز” إن مبيعات العقارات على منصات “ميتافيرس” الرئيسية الأربع وصلت إلى 501 مليون دولار في عام 2021، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

وذكرت الشركة التي تركز على تقنية “ميتافيرس”، أن المبيعات في يناير تجاوزت 85 مليون دولار، وتوقعت أن تصل المبيعات بهذه الوتيرة إلى ما يقارب مليار دولار هذا العام.

سبب الارتفاع الأخير في المبيعات كان إعلان “فيسبوك” في 28 أكتوبر عن تغيير علامتها التجارية إلى “ميتا” للتركيز على هذه التقنية الواعدة.

وخلص تقرير صادر عن شركة “براند إسينس ماركت ريسيرش” لأبحاث السوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في عوالم “ميتافيرس” بمعدل سنوي مركب قدره 31 في المئة سنويا بين عامي 2022 و2028.

بينما حذرت جانين يوريو المديرة التنفيذية لشركة “ريبابلك ريالم” (شركة استشارية واستثمارية عقارية في “ميتافيرس”) من أن “هناك مخاطر كبيرة” إلا أنها في المقابل قالت إنه من “المحتمل أن تكون هناك مكاسب كبيرة”.

المصدر: “سبوتنيك”