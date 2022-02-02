ليبيا – قال وزير المالية خالد المبروك إن عدم وجود مبررات لتفاوت المرتبات، وعدم انعكاس زيادتها ببعض المؤسسات على الخدمات، جعل حكومة الوحدة تهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية في المرتبات.

المبروك أشار في مؤتمر صحفي له وعدد من المسؤولين بشأن الإفصاح عن تقديم قانون توحيد المرتبات إلى أنه من أسباب سير الحكومة في مشروع توحيد المرتبات تحسين دخل المواطن ومواجهة الغلاء.

وأكد على أن مشروع توحيد المرتبات سيلغي الجداول الخاصة التي بها تفاوت بالمرتبات بشكل كبير.

ودعا مجلس النواب لاعتماد المشروع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

وتابع: “أعددنا المشروع بالتواصل مع لجنة المالية بالبرلمان وعديد النواب. مليونان و300 ألف موظف بالدولة يمثلون 80٪ من سكان ليبيا”.

كما بيّن أن المرتبات بلغت 33 مليار دينار شاملة الفروقات والعلاوات من 2016 حتى 2021 بالإضافة إلى الإفراجات، منوهًا إلى أن الوزارة أحالت لمجلس النواب 3 مقترحات لجدول توحيد المرتبات.