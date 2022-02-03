ليبيا – أكد تقرير إخباري استمرار دعم أوروبا لخفر السواحل الليبيين لاعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم لمراكز الاحتجاز.

التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن المسؤولة بإدارة سياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية “هنريك تراوتمان” تأكيدها أن الاتحاد الأوروبي يأمل في تسليم المزيد من السفن لخفر السواحل الليبيين قبل الصيف المقبل.

وأضافت “تراوتمان”: إن هذا يأتي بحلول موسم زيادة العبور البحري غير النظامي مبينة إن أوروبا ستسلم 3 سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقين لخفر السواحل الليبيين اعتبارًا من بداية النصف الأول من العام 2022، على أن يقوم الجانب الليبي باختبار هذه التجهيزات بحلول نهاية فبراير الجاري في إيطاليا قبل تسلمها.

ووفقًا لما أخبرت به “تراوتمان” المشرعين في البرلمان الأوروبي، فإن قدرة ليبيا على صد المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر الأبيض المتوسط لا تزال ضعيفة، وإن تحسنت خلال العام الماضي بفضل دعم الاتحاد الأوروبي.

وبين التقرير أن العام 2021 شهد تمكن أكثر من 68 ألف مهاجر غير شرعي من عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ​​والنزول بشكل رئيسي في إيطاليا وبدرجة أقل في مالطا، مقارنة بنحو 36 ألفًأ في العام 2020، مؤكدًا أن نصف هؤلاء غادروا من ليبيا على متن قوارب مكتظة غير صالحة للإبحار في كثير من الأحيان.

وأكدت “تراوتمان”: إن خفر السواحل الليبيين أنقذوا أكثر من 31 ألف مهاجر غير شرعي من دون أن ذكر مراكز الاحتجاز التعسفية التي نقلوا إليها بعد إنزالهم في ليبيا، ولهذا السبب يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مواصلة دعم البلاد من خلال تقديم المعدات وزيادة القدرات وتعزيز منطقة إدارة الحدود.

وقللت “تراوتمان” من شأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات بحق من أعيدوا إلى ليبيا، فيما أشارت إلى أن أوروبا أنفقت في الفترة الممتدة من العام 2014 وحتى العام 2020 أكثر من 500 مليون يورو على برامج في ليبيا تتعلق بشكل أساسي بالهجرة وإدارة الحدود.

وأضافت “تراوتمان” بالقول: “ليبيا ليست دولة فقيرة، لذا فإن ما ينقصنا حاليًا هو القدرات والهياكل وليس بالضرورة المال وستركز برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا على تطوير وتعزيز الديموقراطية وسيادة القانون بمبلغ 20 مليون يورو سنويًا يمكن زيادتها إلى 32 وصولًا إلى 37 مليونا”.

وشددت “تراوتمان” على الحاجة إلى الدفع باتجاه الانتقال للطاقة النظيفة في ليبيا وتنفيذ تدابير بيئية لمعالجة آثار تغير المناخ على الهجرة مضيفة بالقول: “إذا كنا جادين في تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء فنحن بحاجة أيضًا لمعالجة الاعتماد الحصري على الموارد الأحفورية في البلدان الثالثة ولا سيما جيراننا”.

ترجمة المرصد – خاص