“أوبك+” توافق على زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس 2022

“أوبك+” توافق على زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس 2022

فيينا – أفاد مصدر لوكالة “نوفوستي” بأن وزراء دول مجموعة “أوبك+” وافقوا على زيادة إنتاج النفط للمجموعة في مارس المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

كذلك اتفقت المجموعة على عقد الاجتماع القادم في 2 مارس 2022 لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية.

وفي وقت سابق أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك+” بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في الشهر القادم (مارس 2022).

وفي يوليو الماضي، اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ مايو 2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.

وتجتمع دول مجموعة “أوبك+” بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، بعد قرار مجموعة “أوبك+”.

المصدر: إنترفاكس + بلومبرغ