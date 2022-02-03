الأرجنتين – عمق المنتخب الأرجنتيني جراح ضيفه الكولومبي بفوزه عليه (1-1) في المباراة التي جمعتهما فجر امس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز الوحيد لـ”راقصي التانغو” في الدقيقة 29 من عمر زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “ماريو ألبرتو كيمبيس” بمدينة كوردوبا الأرجنتينية.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 35 نقطة (15 مباراة)، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي البرازيل المتصدر.

في المقابل مني منتخب كولومبيا بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، مبتعدا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك عن المركز الخامس الذي تحتله بيرو برصيد 21 نقطة، والذي يمنح صاحبه الحق في لعب مباراة الملحق.

وأخفق المنتخب الكولومبي في تحقيق أي انتصار طوال الجولات السبع الأخيرة، ولم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر عشر جولات، لتتضاءل آمال “لوس كافيتيروس” في بلوغ مونديال قطر 2022.

المصدر: RT