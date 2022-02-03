الكاميرون – يستضيف ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي،امس الأربعاء، المواجهة الأولى ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بكرة القدم بين منتخبي بوركينا فاسو والسنغال.

وستبدأ المباراة بين “خيول” بوركينا فاسو و”أسود التيرانغا” السنغاليين في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

وسيكون الفائز من هذه المواجهة في نهائي البطولة، بانتظار الفائز من المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخبي الكاميرون ومصر مساء غد الخميس، على ملعب “باول بيا ستاديوم” في العاصمة ياوندي أيضا.

المصدر: “twitter/caf_online”