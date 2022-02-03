ليبيا – بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن الجانبين تدارسا أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية، مع استعراض أوضاعهم المعيشية والصحية داخل مراكز الإيواء في ليبيا.

ووفقًا للبيان، تم مناقشة الترحيل الطوعي لهؤلاء وتذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال التعاون مع الجانب المصري، فيما تم الاتفاق على عدد من المواضيع التي شأنها حلحلة بعض الصعوبات التي تواجه هذا الملف.