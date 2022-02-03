بيلاروس – أكدت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الصواريخ “S-400” المضاد للطائرات الذي يشارك في إطار اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة، وصل إلى بيلاروس.

وجاء في بيان الوزارة إن “نظام الصواريخ S-400 المضاد للطائرات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والذي يشارك في اختبار قوات الرد (لدولة حليفة)، قد وصل إلى بيلاروس”.

وأضافت الوزارة: “فور وصول الأطقم الروسية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس -400 .. ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا”.

وفي وقت سابق أبلغت وزارة الدفاع أنه تم إرسال كتيبتين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-400 Triumph التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية إلى بيلاروس.

وسيتم الاختبار على مرحلتين. في المرحلة الأولى، حتى 9 فبراير، حيث ستجري إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وحماية المرافق الحكومية والعسكرية الهامة والدفاع عنها، وحماية حدود الدولة، كما سيتم تنظيم المجال الجوي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار جاهزية وقدرة القوات والوسائل المناوبة للدفاع الجوي لأداء مهام تغطية الأماكن المهمة على أراضي الجمهورية.

وخلال المرحلة الثانية من الإختبار، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان “قرار الحلفاء – 2022” ، يتم من خلالها قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

وسيتم خلال التدريبات اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة، وإغلاق قنوات إيصال الأسلحة والذخيرة، وكذلك البحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو وصدها وتدميرها.

وستجري التدريبات في ميادين التدريب دومانوفسكي وغوجسكي واوبوز ليسنوفسكي و بريستسكي واوسيبوفيتشسكي وفي عديد من المناطق في جمهورية بيلاروس. ومن المخطط استخدام مطارات بارانوفيتشي ولونينيتس وليدا وماتشوليشي.

المصدر: تاس