جنيف – دعت منظمتا الصحة العالمية، والعمل الدولية، إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحة العاملين أثناء العمل عن بعد.

وأوضحت المنظمتان، في موجز فني جديد للعمل الصحي والآمن عن بعد، أن “العمل عن بعد يمكن أن يجلب فوائد صحية، لكن في نفس الوقت قد يكون له تأثير وخيم على الصحة الجسدية والنفسية”.

وحدد الموجز الفني الفوائد الصحية ومخاطر العمل عن بعد، والتغييرات اللازمة لاستيعاب التحول إلى الأنماط المختلفة لظروف العمل عن بعد الناجمة عن جائحة كـوفيد-19، والتحول الرقمي للعمل.

وقال التقرير، إنه من بين فوائد العمل عن بعد، تحسين التوازن بين العمل والحياة، ومرونة فرص ساعات العمل، والنشاط البدني وتقليل حركة المرور والوقت الذي يقضى في التنقل، وتقليل تلوث الهواء – كل ذلك يمكن أن يحسن الصحة الجسدية والعقلية والرفاهية الاجتماعية، كما يمكن أن يؤدي العمل عن بعد إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف التشغيل للعديد من الشركات.

وقالت ماريا نيرا، مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية: “إن ذلك يعتمد كليا على ما إذا اضطلعت الحكومات وأرباب العمل والموظفون في العمل معا، وما إذا كانت هناك خدمات صحة مهنية مبتكرة لوضع سياسات وممارسات تعود بالفائدة على العمال والعمل”.

من جهتها، قالت فيرا باكيت-بيرديغاو، مديرة قسم الحوكمة والشراكة الثلاثية في منظمة العمل الدولية: “العمل عن بعد وخاصة الخليط (بين العمل عن بعد والعمل في المكتب) موجود ليبقى ومن المرجح أن يزداد بعد الجائحة، حيث إن الشركات والأفراد على حد سواء قد جربوا جدواه وفوائده”.

مع ذلك، حذر التقرير من أنه بدون تخطيط وتنظيم مناسبين، ودون دعم الصحة والسلامة، يمكن أن يكون تأثير العمل عن بعد على الصحة البدنية والعقلية والرفاهية الاجتماعية للعمال وخيما، إذ يمكن أن يؤدي إلى العزلة والإرهاق والاكتئاب والعنف المنزلي وإصابات العضلات والعظام وغيرها، وإجهاد العين، وزيادة التدخين واستهلاك الكحول، والجلوس لفترات طويلة وزيادة قضاء الوقت أمام الشاشات واكتساب وزن غير صحي.

وحدد التقرير الأدوار التي يجب أن تلعبها الحكومات وأصحاب العمل والعمال والخدمات الصحية في أماكن العمل في تعزيز وحماية الصحة والسلامة أثناء العمل عن بعد، التي تشمل التدابير التي يجب اتخاذها ضمان أن يحصل الموظفون على الأدوات المناسبة للقيام بمهام عملهم، وتوفير المعلومات والمبادئ التوجيهية والتدريب للحد من الآثار النفسية والاجتماعية والعقلية للعمل عن بُعد؛ تدريب المدراء على الإدارة الفعّالة للمخاطر والقيادة عن بُعد وتعزيز الصحة في مكان العمل؛ والإقرار “بالحق في قطع الاتصال” والحصول على أيام راحة كافية.

المصدر: UN NEWS