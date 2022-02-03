ليبيا – التقى النائب العام المستشار الصديق الصور الثلاثاء نظيره البلجيكي المستشار يوهان دلمول لبحث القضايا العالقة بين البلدين.

اللقاء ناقش بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة إمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب وتحمي مصالح البلدين، وبما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين.

وتلقى الصور من نظيره البلجيكي إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، مبديًا كامل إستعداده للتعاون بين المختصين لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.

من جانبه، أكد الصور على أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية بحماية الأموال والاستثمارات الليبية، وشدد على العناية والاهتمام التي يمنحها مكتب النائب العام الليبي لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وأن السلطات القضائية الليبية لم ولن تتهاون مع أي جرم يطال هذه الأموال والمؤسسات التي تملك تلك الأموال أو تديرها.

وإنتهى الاجتماع بالاتفاق بين الجانبين على تعاون بناء ومثمر وإيجابي، وفتح آفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات بالتحقيقات الجارية ووضع كل منهما للأخر بصورة ما لديه من معلومات وبيانات تفيد الطرفين، وتنتج تكاملية تُسرع من الوصول للنتائج المرجوة.

كما تم الاتفاق على تبادل الرسائل والمذكرات للسير قدمًا في توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال ومهنية القضاء بالدولتين.

هذا وكان برفقة النائب العام خلال الزيارة كل من سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا أمل الجراري، وأعضاء النيابة رضا المزوعي رئيس قسم التعاون الدولي، والعجيلي طيطش مدير مكتب النائب العام وعمر بن الأمين، رئيس قسم الإعلام بمكتب النائب العام، والمستشارين للشؤون الدولية أحمد الجهاني وحسن الصغير.