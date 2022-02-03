وربط العلماء التغيرات في مواقع الجين “UGT2A1″ و”UGT2A2” ونشاط خلايا الشم في الأنف، بحسب ما ذكرت صحيفة “Izvestia”.

وقال ألكسندر راكيتكو، مدير مركز جينوتيك الطبي الوراثي: “تمتلك نسبة من البشر المتغيرات الجينية “UGT2A1″ و”UGT2A2″ التي تزيد من فرصة فقدان حاسة الشم”.

وأوضح راكيتكو ، أن الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج لديهم خطر متزايد بنسبة 11% لفقد قدرتهم على التعرف على الروائح.

وشدد الخبراء على أن فقر الدم ليس سوى أحد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا الذي لا يتجلى عند الجميع.

وتتم استعادة المستقبلات عند معظم المرضى في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة.