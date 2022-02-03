سويسرا – احتل ليونيل ميسي، صدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الكبرى منذ 2010، فيما شكل النجم الجديد لبرشلونة، بيير أوباميانغ، أكبر المفاجآت بدخوله قائمة العشرة الأوائل.

وجاء ميسي، في الصدارة بتسجيله 582 هدفا في 611 مباراة، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، برصيد 552 هدفا في 583 مباراة.

وحل مهاجم بايرن ميونيخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في المركز الثالث بإحرازه 431 هدفا في 544 مباراة.

واحتل الأوروغوياني إدينسون كافاني، المركز الرابع برصيد 332 هدفا، متبوعا بمواطنه لويس سواريز الذي أحرز 307 أهداف.

وجاء مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيما سادسا مع 297 هدفا، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو سابعا (296 هدفا)، ثم المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ثامنا (287 هدفا).

وحل أوباميانغ، الذي انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت نافذتها الاثنين الماضي، في المركز التاسع بتسجيله 277 هدفا في 504 مباراة، في حين أكمل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، قائمة العشرة الأوائل مع 244 هدفا.

المصدر: Transfermarkt.com.ar