ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان أن عملية القطرون تمت بجهود ليبية كاملة.

اللواء سحبان وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء، نوه إلى أن الإرهاب قضية تخص كل العالم، مطالبًا العالم المساهمة بالدعم المطلوب للقوات المسلحة الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم فيها.

وذكر أن هذه العملية جزء من العمل الكبير الذي تقوم به قوات الكرامة منذ سنوات كبيرة في مكافحة الإرهاب، والتي تمكنت فيها من إضعاف التنظيم بشكل كبير في كل المناطق.

وأردف بقوله: “هذه العملية في القطرون أدت للقضاء على خلية كبيرة دخلت من السودان عن طريق الجنوب الليبي وكانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية كبيرة”.

ولفت إلى أن تلك العملية كانت تخطط لعمليات إرهابية في الجنوب ثم الانتقال للشمال للقيام بعمليات إرهابية في الشرق والغرب، مضيفًا: “حصلنا على عدد من المعلومات التحري وتقصي الحقائق لمداهمة هذه الخلية في مواقعها قبل أن تخرج لتنفيذ العمليات”.

ومضى بقوله: “هذه المجموعة كانت متحصنة في مناطق جبلية صعبة وداخل الكهوف، وهو ما جعلنا نحتاج ليومين حتى نتمكن من القضاء عليها، وهذه ليست العملية الأولى، فعلى مدار عام ونصف هناك عمليات متلاحقة على مناطق الجنوب”.

واستدرك: “أدت هذه العمليات لإجهاض كثير من العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن الجنوب والشمال، وعمليات الجنوب تشمل 4 مناطق، في وادي الشاطئ وسبها ومرزق وأوباري وغات، وتم دعمها بعدد من الوحدات القتالية نتيجة ارتفاع المنطقة وصعوبة تضاريسها ووجودها على حدود عدة دول”.

اللواء سحبان اختتم بالقول: “نجحنا حتى الآن في القضاء على الكثير من الجماعات للقضاء على الجريمة المنظمة وشهدت مناطق الجنوب استقرار بشكل كبير بشهادة الجميع والمسؤولين والأمم المتحدة، وحتى مسؤولو الحكومة باتوا يأتون عن طريق البر إلى الجنوب بسبب الطرق الآمنة التي تؤمنها القوات المسلحة”.