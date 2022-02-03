ليبيا – رجّح المحلل الليبي كامل المرعاش أن يمضي البرلمان قدمًا في اختيار شخصية قوية من المنطقة الغربية، سيعول عليها في إزاحة عبد الحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن من ميزات هذه الشخصية أنها تنتمي إلى نفس مدينة وقبائل الدبيبة، ولديها قوات موالية لها في هذه المدينة، مما يضعف بشكل كبير اعتماد الدبيبة على المليشيات في السيطرة على المنطقة الغربية والاحتفاظ بالسلطة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” توقع ثلاثة سيناريوهات محتملة للفترة المقبلة، أولها أن يرضخ الدبيبة في نهاية المطاف لتسليم السلطة، خصوصًا إذا لم يحصل على دعم خارجي من بعض الأطراف الدولية التي تحاول السيطرة على مستقبل ليبيا.

ثاني تلك السيناريوهات- بحسب المرعاش- أن يلجأ الدبيبة لتقديم تنازلات كبيرة وتغيير حكومته وتقليصها لحكومة مصغرة، وأن يضم إليها شخصيات قوية يوكل لها تفكيك المليشيات وتفعيل سيطرة وزارة الداخلية ممثلة في الدولة على كل مناطق ليبيا، وعدم التدخل في المؤسسة العسكرية وتخليه عن منصب وزارة الدفاع، واعتماد قيادة الجيش الحالية لإدارة توحيد المؤسسة العسكرية حصريًا.

وفيما يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة جديدة مقرها في سرت، وتكون منافسة وموازية لحكومة الدبيبة،محذرًا من أن هذا السيناريو سيعيد البلد الأفريقي إلى مربع الصراع الأول، وربما الانزلاق للحرب، لكن هذه المرة بين مكونات عسكرية تنتمي للغرب وليس معادلة شرق-غرب لحسم السيطرة على طرابلس.

المرعاش أكد أن السيناريو الثالث سيسمح بتدخل الدول المتورطة في الملف لدعم أحد الأطراف حسب مصالحها، إلا أن الأمم المتحدة ستخسر مصداقيتها وستقف عاجزة تمامًا عن التأثير في مجريات الأحداث، مما سيشكل ضربة جديدة لها تضاف إلى إخفاقاتها في سوريا والعراق وأفغانستان، على حد قوله.