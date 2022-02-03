ليبيا – صرح عضو مجلس النواب سعد المريمي أن البرلمان ناقش في جلسته الرسمية الثلاثاء بعض القرارات الداخلية الخاصة بالأعمال الأخرى، وفتح باب قبول ملفات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الحكومة، و سيبتّ فيه الأسبوع المقبل.

المريمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أكد أن الوقت لا يسمح بالاستفتاء على الدستور، قائلًا: “لذلك رأينا أن يعدل الإعلان الدستوري وتجرى انتخابات في غضون 3 أشهر، وهذا موضع جدل بين مجلس النواب والدولة”.

وأشار إلى أن البرلمان رأى أن تشكل لجنة للتواصل مع مجلس الدولة لتعديل بعض المواد في اتفاق الصخيرات وصولا لانتخابات قريبة.

المريمي لفت إلى أن مجلس الدولة جسم استشاري، واتخاذ القرارات حق لمجلس النواب، كونه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد.