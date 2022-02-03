ليبيا – وضعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الأربعاء حجر الأساس لمبنى السفارة الليبية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والذي يضم إلى جانب السفارة مقر البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي .

المنقوس ألقت كلمة في هذه المناسبة، أكدت من خلالها أهمية وجود السفارة الليبية والبعثة الليبية الدائمة في أديس أبابا، التي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي ومكاتب ومراكز إقليمية أخرى.

وأشادت بجهود الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الوحدة بين الشعوب والبلدان الإفريقية، والتعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة، وتعزيز العلاقات التضامنية بين شعوبها.

وأعربت وزيرة الخارجية عن سعادتها بما يبذله العاملون بالسفارة الليبية من جهود لتعزيز علاقات التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية أثيوبيا،وما تقدمه السفارة من خدمات للمواطنين.

وشارك في الاحتفالية القائم بالأعمال القائم بالأعمال في السفارة الليبية في أديس أبابا علاء التاجوري، ومدير الإدارة الأفريقية بالوزارة الخارجية فاتح بشينة وأعضاء الوفد الليبي المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

ويتزامن وضع حجر الأساس مع مرور 13 عامًا على ترؤس ليبيا لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في 2 فبراير عام 2009.

يُشار إلى أن ليبيا من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، حيث عُقدت الدورة الأولى لجمعية الاتحاد الأفريقي يوليو عام 2002.